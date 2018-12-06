فرقة الأوركسترا السمفونية القومية العراقية تحارب الإرهاب بالموسيقى

بدأت مشوارها الموسيقي في أربعينيات القرن الماضي لكن تم الإعلان عن تأسيسها رسمياً عام 1959، الاوركسترا السمفونية القومية العراقية تعتبر من أقدم السمفونيات في العالم العربي، لكنها توقفت وتفرق أعضاؤها في عام 2003 بسبب الغزو الأمريكي للعراق وسقوط النظام السابق.

فرقة الأوركسترا القومية تعود الآن لتقدم لجمهورها الذي ملأ القاعة حفلة مجانية في بغداد، في مساع منها لإعادة الحياة للمشهد الثقافي للمدينة التي شهدت سنوات من الاضطرابات والحرب والإرهاب والتطرف.

تقول الدكتورة عائدة العياضي التي كانت بين الحضور "أنا حقا سعيدة لوجود هذا الحدث في بلدي لأنه يعني الكثير، إنه يعني أن بغداد مدينة حية، الناس في بغداد يحبون الموسيقى، نحن نحب الموسيقى ونحب الفن، نحب كافة الأشياء التي تتعلق بالحياة".

الفرقة التي تعرضت مكتبتها الموسيقية ومخازن أدواتها الموسيقية إلى عملية نهب في حرب عام 2003 قدمت عروضا في مدينة الموصل مؤخرا، في محاولة لدعم إعادة إحياء المدينة بعد أن أنهكها تنظيم الدولة الاسلامية الذي احتلها لسنوات.

يقول قائد الأوركسترا ورئيسها محمد أمين عزت الذي يأمل عودة الناس واسترجاع الحياة إلى بغداد والعراق "نحن كمثقفين وكفرقة سيمفونية علينا مواجهة هذا الفكر والتحديات من خلال الفكر والثقافة والفنون".

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