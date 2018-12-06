لوكسمبورغ تتجه إلى مجانية النقل العام في صيف 2019

ربما ستصبح لوكسمبورغ أول دولة في العالم يتمتع فيها المواطن بمجانية النقل العام حيث من المقرر أن تعتمد سلطات لوكسمبورغ مجانية المواصلات في وسائل النقل العام ابتداء من صيف العام المقبل. موقع صحيفة "الأندبندنت" البريطانية أشار في مقال إلى أنّ إحدى أصغر الدول الأوروبية من حيث المساحة والسكان قررت إلغاء تحصيل الأسعار من كافة وسائل النقل العام، وهو الوعد الذي قطعته الحكومة الائتلافية، التي يتزعمها كزافييه بيتل، على نفسها.

ونظرا لصغر مساحة لوكسمبورغ، فإنّ تكاليف النقل العام ليست بالمرتفعة مقارنة مع بعض الدول الأوروبية، فثمن تذكرة لرحلة لمدة ساعتين يصل إلى 2 يورو، وهي تكلفة قد تغطي أيّ رحلة نظرا لصغر مساحة البلد. بينما يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى بين 3 و4 يورو ليوم كامل، في حين يمكن للمتقاعدين والأشخاص الذين تجاوزا 60 عاما وكذا الأطفال السفر مجانيا، كما تضع السلطات عروضا سنوية كثيرة للاستفادة من برامج التنقل بتكاليف منخفضة جداً.

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وتسعى الحكومة الائتلافية من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من مشكلة الازدحام المروري الذي تشهده خاصة لوكسمبورغ العاصمة، فبالإضافة إلى عدد سكانها 110 ألف نسمة، تستقبل عاصمة الدوقية 400 ألف شخص للعمل بينهم 200 ألف فرنسي وبلجيكي.