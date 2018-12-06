وفاة جندي وفقدان 5 آخرين إثر تصادم طائرتين أمريكيتين في اليابان

قال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن أحد أفراد مشاة البحرية الذي جرى إنقاذه بعد اصطدام طائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية في الجو وسقوطهما في البحر قبالة سواحل اليابان أعلنت وفاته رسميا.

وأفاد بيان لمشاة البحرية بأن "أحد الأفراد الذين جرى إنقاذهم في حالة جيدة والآخر أعلن مسؤول طبي مؤهل وفاته". وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن خمسة مفقودين.