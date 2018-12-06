وفاة جندي وفقدان 5 آخرين إثر تصادم طائرتين أمريكيتين في اليابان

قال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن أحد أفراد مشاة البحرية الذي جرى إنقاذه بعد اصطدام طائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية في الجو وسقوطهما في البحر قبالة سواحل اليابان أعلنت وفاته رسميا.
وأفاد بيان لمشاة البحرية بأن "أحد الأفراد الذين جرى إنقاذهم في حالة جيدة والآخر أعلن مسؤول طبي مؤهل وفاته". وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن خمسة مفقودين.
وفي وقت سابق قال مسؤولون يابانيون وأمريكيون إنهم عثروا على اثنين من مشاة البحرية أحدهما في حالة مستقرة والآخر لا تعرف تفاصيل عنه من بين سبعة من مشاة البحرية الأمريكية كانوا على متن الطائرتين وإحداهما من طراز هورنت إف-إيه 18 والأخرى من طراز هركيوليز كي.سي-130، بينما تواصلت مساعي البحث عن الخمسة الباقين.
وتعد حوادث الجيش الأمريكي موضوعا حساسا في اليابان خاصة بالنسبة لسكان أوكيناوا في الجنوب التي تضم معظم الوجود الأمريكي في البلاد. وأثارت سلسلة عمليات هبوط اضطراري وسقوط أجزاء من طائرات عسكرية مخاوف تتعلق بالسلامة.
قوات مشاة البحرية قالت في بيان إن الحادث وقع حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 320 كيلومترا تقريبا من الساحل الياباني، وأضافت أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة إيواكوني الجوية التابعة لها وكانتا تقومان بمهام تدريبية روتينية عندما وقع الحادث.
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