انتهاء اجتماع أوبك بالاتفاق المبدئي على خفض إنتاج النفط وانتظار موقف روسيا

وغادر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فيينا في وقت سابق عائدا إلى بلاده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ. ويعود نوفاك إلى فيينا يوم الجمعة للمشاركة في المحادثات بين أوبك، بقيادة السعودية، وحلفائها.

قال مصدران في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن المنظمة توصلت يوم الخميس إلى اتفاق أولي على خفض إنتاج النفط، لكنها تنتظر التزاما من روسيا، أحد كبار المنتجين خارج المنظمة، قبل أن تحدد حجم الخفض الذي يهدف لتعزيز أسعار الخام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين قبل بدء اجتماع أوبك "نأمل في التوصل لشيء ما بنهاية يوم غد... يتعين أن نشرك الدول غير الأعضاء في أوبك". وأضاف أيضا "إذا لم يرغب أحد في المشاركة والمساهمة بقدر مساو فسوف ننتظر حتى يتسنى لهم ذلك".

وتراجعت أسعار النفط الخام نحو الثلث منذ أكتوبر- تشرين الأول، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب منظمة البلدان المصدرة للبترول بدفع أسعار النفط للنزول عن طريق الامتناع عن خفض الإنتاج.

وذكر الفالح أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مضيفا أن خفض أوبك وحلفائها المحتمل للإنتاج يدور بين 0.5 مليون و1.5 مليون برميل يوميا، وأن مليون برميل يوميا مقبول.

وقال مندوبون إن أوبك اختتمت اجتماعها المغلق بعد أربع ساعات ونصف الساعة دون الخروج بأرقام محددة، مضيفين أن دولا كثيرة من بينها إيران وليبيا وفنزويلا تسعى للحصول على إعفاءات من الخفض. بينما نزلت العقود الآجلة لخام برنت نحو خمسة بالمئة إلى ما دون 59 دولارا للبرميل بفعل المخاوف من فشل أوبك في التوصل لاتفاق، لكن الخام قلص خسائره لاحقا ليجري تداوله منخفضا 3.5 بحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش.

جريج شاريناو نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو قال على هامش اجتماع أوبك "مليون برميل يوميا قد يخيب آمال الكثيرين. لكن إذا كان مستوى الأساس للخفض هو سبتمبر- أيلول أو أكتوبر- تشرين الأول، وليس نوفمبر- تشرين الثاني، فإن الأثر الصافي سيكون كافيا لكبح زيادة المخزونات".

وأضاف شاريناو الذي يساهم في إدارة صندوق للسلع الأولية بقيمة 15 مليار دولار لدى شركة إدارة الاستثمارات الأمريكية البالغة قيمتها 1.77 تريليون دولار "من المستبعد أن يطلق ذلك موجة صعود كبير في الأسعار، لكنه لن يكون سيئا للغاية أيضا. فمن نواح كثيرة، هذا هو الطريق الوسط، الذي قد يكون الحل الأمثل".

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وقال مندوبون من أوبك إن المنظمة وحلفاءها يمكنهم خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إذا ساهمت روسيا بمقدار 150 ألف برميل يوميا. أما إذا ساهمت بنحو 250 ألف برميل يوميا، فمن الممكن أن يتجاوز حجم الخفض الإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا.

نوفاك قال يوم الخميس إن روسيا ستجد صعوبة أكبر في خفض إنتاج النفط خلال الشتاء مقارنة بغيرها من المنتجين بسبب الطقس البارد.

وتراجعت أسعار النفط منذ أن زادت السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة الإنتاج منذ يونيو- حزيران، بعدما دعا ترامب لزيادة الإمدادات لتعويض انخفاض الصادرات من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك.

وتنافست روسيا والسعودية والولايات المتحدة على صدارة منتجي الخام في الأعوام القليلة الماضية. ولا تشارك الولايات المتحدة في أي مبادرات لتقييد الإنتاج بسبب قوانين مكافحة الاحتكار لديها وتشظي قطاعها النفطي.

ترامب يكثف الضغط

انخفضت صادرات إيران النفطية بشدة بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران في نوفمبر- تشرين الثاني. لكن واشنطن منحت إعفاءات من العقوبات لبعض مشتري الخام الإيراني مما يثير المخاوف من حدوث تخمة في المعروض النفطي في العام المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء "آمل أن تبقي أوبك على تدفقات النفط كما هي، غير مقيدة. العالم لا يريد أن يرى أسعار نفط أعلى ولا يحتاج لذلك".

وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه يوم الخميس إنه سيدعم خفض إنتاج النفط ما دامت إيران ليست في حاجة لخفض إنتاجها. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، سيدعم خفض الإنتاج وسيشارك فيه.

وقد تؤدي الأزمة المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول إلى زيادة صعوبة اتخاذ أوبك أي قرار. ودعم ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغم مطالبة العديد من الساسة الأمريكيين بفرض عقوبات صارمة على الرياض.

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