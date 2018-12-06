قوات الأمم المتحدة تؤكد وجود نفق بالقرب من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية

أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في بيان يوم الخميس وجود نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها "منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة. ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير... وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".

وطلبت إسرائيل من الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس تدمير نفق حدودي قالت إن جماعة حزب الله حفرته لتنفيذ هجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إنه حدد عددا من الممرات وأرسل حفارات وقوات قرب الحدود لإغلاقها.

وأكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في بيان اليوم الخميس وجود نفق قرب الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها "منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة. ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير... وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".

ولم يصدر رد من حزب الله أو السلطات اللبنانية بعد.

وتقول كل الأطراف إن الموقف ظل هادئا على جانبي الحدود. لكن العملية الإسرائيلية سلطت الاهتمام على الحدود التي شهدت حربا بين إسرائيل وحزب الله في 2006.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "يحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن كل الأحداث التي قد تقع والتي تنطلق من لبنان".

وأضاف أن أحد قادته أطلع قائد اليونيفيل الميجر جنرال ستيفانو ديل كول على أحد الأنفاق.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس وهو متحدث باسم الجيش "نحث... اليونيفيل على اتخاذ إجراء مع القوات المسلحة اللبنانية لتطهير المنطقة ولإزالة مداخل الأنفاق للتأكد من أنها لن تستخدم في أغراض (عدائية) ضد إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع إن حزب الله يخطط لإرسال مسلحين عبر أنفاق لشن هجمات في إسرائيل.

وأضاف اليوم الخميس أمام اجتماع مع دبلوماسيين أجانب "حزب الله يريد إرسال عدة كتائب إلى أراضينا بهدف عزل التجمعات السكنية والمدن والمزارع الجماعية لمواصلة الإرهاب والاختطاف وهي عمليات قد تحدث بصورة متزامنة".

وأشار إلى أن الأنفاق التي يقول إن حزب الله حفرها تتسع لمرور دراجات نارية ومركبات صغيرة ومجموعات من الأشخاص.

ونقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قوله إنه طلب من مبعوثة بلاده لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى بأن إسرائيل تشن ما وصفه بالحملة الدبلوماسية والسياسية ضد لبنان استعدادا للهجوم عليه.