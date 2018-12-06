اليونيسيف: الظروف المعيشية لأطفال اليمن تجلب العار على البشرية

قال برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس إن مسح اليمن أظهر أن 65 ألف شخص، معظمهم في مناطق الصراع، يعانون أحوالا غذائية كارثية وأن العدد قد يزيد إلى 237 ألفا.

المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري قال في بيان نُشر على الموقع الرسمي لليونيسيف عقب زيارته لليمن "من شأن الظروف المعيشية لأطفال اليمن أن تجلب العار على البشرية. لا يوجد عذر لمثل هذا الوضع السوداوي في القرن الـ 21. الحروب والأزمات الاقتصادية وعقود من التراجع في التنمية لا تستثني أي فتاة أو فتى في اليمن. معاناة الأطفال هذه كلها من صنع الإنسان".

كالاباري أضاف أيضا "اليوم في اليمن، هنالك 7 مليون طفل يخلدون للنوم كل ليلة وهم جياع. في كل يوم يواجه 400 ألف طفل خطر سوء التغذية الحاد، ويتعرضون لخطر الموت في أي لحظة."