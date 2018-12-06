يبدو وأن ميشيل أوباما والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن يحافظان على علاقة الصداقة التي تجمعهما خاصة وأن ميشيل سبق وأن أعلنت بأن جورج بوش الابن صديقها وتحبه حتى الموت. ميشيل وجورج، صداقة من نوع خاص لدرجة وأن الرئيس السابق للولايات المتحدة منح مرة جديدة قطعة حلوى رئاسية للسيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، خلال مشاركتهما في مراسم جنازة والده جورج بوش الأب.
شاهد: ماذا أعطى جورج بوش الابن لميشيل أوباما في مراسم جنازة والده؟
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شاهد: ماذا أعطى جورج بوش الابن لميشيل أوباما في مراسم جنازة والده؟
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قام بوش الإبن بنفس التصرف خلال جنازة السيناتور جون ماكين.
وكان في استقبال جورج دبليو بوش البالغ من العمر 72 عاما في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن كل من الرئيس الحالي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل والرئيس السابق بيل كلينتون وزجته هيلاري.