شاهد: ماذا أعطى جورج بوش الابن لميشيل أوباما في مراسم جنازة والده؟

يبدو وأن ميشيل أوباما والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن يحافظان على علاقة الصداقة التي تجمعهما خاصة وأن ميشيل سبق وأن أعلنت بأن جورج بوش الابن صديقها وتحبه حتى الموت. ميشيل وجورج، صداقة من نوع خاص لدرجة وأن الرئيس السابق للولايات المتحدة منح مرة جديدة قطعة حلوى رئاسية للسيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، خلال مشاركتهما في مراسم جنازة والده جورج بوش الأب.