شاهد: الرئيس الأمريكي يتجنب تحية بيل وهيلاري كلينتون أثناء جنازة بوش

تجمع قادة العالم خلال مراسم تأبين الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش الأب في واشنطن. لكن المناسبة لم تمر بدون مواقف غريبة أثارها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، كعادته.

ترامب دخل الكاتدرائية الوطنية برفقة زوجته ميلانيا ووصلا إلى المقعد الخشبي في الصف الأمامي حيث جلس رؤساء أمريكا السابقين وزوجاتهم. وبادر قبل جلوسه بمصافحة الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل ثم ارتمى على كرسيه متجاهلا كل من بيل وهيلاري كلينتون، التي كانت خصم ترامب من الحزب الديمقراطي المنافس أثناء الانتخابات الأمريكية الرئاسية في أواخر عام 2016.

وبدا ترامب في مقطع الفيديو وهو يشيح بنظره بعيدا عن الزوج كلينتون متجنبا رؤيتهما، بينما تغيرت سمات وجه بيل كلينتون من الابتسام للمفاجأة أثناء جلوس ترامب.