بعد 4 أسابيع من الاحتجاجات ماكرون يخرج عن صمته لكن.. ليس قبل الأسبوع المقبل

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة الأسبوع المقبل بشأن حركة (السترات الصفراء)، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لموجة أخرى من الاحتجاجات العنيفة يوم السبت بسبب غلاء الأسعار.

وقالت وزيرة النقل إليزابيث بورن لراديو (سود) صباح يوم الجمعة "سيتحدث الرئيس في مستهل الأسبوع القادم. أعتقد أن هذا ما يريده الفرنسيون يريدون إجابات. سيبعث الرئيس رسالة إلى الفرنسيين بأنه يستمع إلى غضبهم (...) وأنه يتعين بالتأكيد الوصول إلى حلول جديدة".

وفي وقت سابق قال ريشار فيرون رئيس البرلمان الفرنسي، وهو حليف وثيق لماكرون، لرويترز إن الرئيس سيتحدث للشعب الأسبوع المقبل.

ومع دعوة حركة السترات الصفراء إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع قال رئيس الوزراء إدوار فيليب يوم الخميس إنه سيتم نشر 89 ألفا من رجال الأمن في أنحاء البلاد لمنع تكرار أعمال التخريب التي وقعت يوم السبت الماضي في وسط باريس.

وبدأت حركة السترات الصفراء الشهر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها انتشرت لتعم أنحاء البلاد. وألحق المحتجون دمارا في وسط باريس خلال احتجاجاتهم في عطلات نهاية الأسبوع.