قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيرشح هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لمنصب السفير القادم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ترامب يقول إنه سيرشح المتحدثة باسم الخارجية سفيرة لدى الأمم المتحدة
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ترامب يقول إنه سيرشح المتحدثة باسم الخارجية سفيرة لدى الأمم المتحدة
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وبذلك يختار ترامب مذيعة تلفزيونية سابقة قليلة الخبرة بالسياسة لقيادة الدبلوماسية الأمريكية لدى المنظمة الدولية.
وناورت مراسلة سابقة لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، ويحتاج تعيينها إلى موافقة مجلس الشيوخ.
وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أيضا بأنه سيعلن يوم السبت عن تعيين مسؤول آخر ضمن طاقمه، لكنه لم يذكر تفاصيل.
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