فازت المرشحة المحافظة بزعامة الحزب الديمقراطي المسيحي أنغريت كرامب كارنباور بعد إجراء الدور الثاني من انتخابات المؤتمر الوطني الجمعة في هامبورغ. وتحصلت أنغريت كرامب كارنباور على أكبر قدر من الدعم لخلافة أنجيلا ميركل على رأس الحزب.
فوز المحافظة أنغريت كرامب كارنباور برئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي خلفا لأنجيلا ميركل
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فوز المحافظة أنغريت كرامب كارنباور برئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي خلفا لأنجيلا ميركل
وحصدت كرامب كارنباور 517 صوتا من أصل 1001، فيما حصل منافسها فريدريخ ميرتز على 482 صوتا في الجولة الثانية من التصويت.
وعقب إعلان النتائج قالت كرامب كارنباو "يجب أن نبقى موحدين من أجل الهدف المشترك بالنسبة لجميعنا".
أنغريت كرامب، كارنباور
وسبق وأن تقلدت أنغريت كرامب كارنباور البالغة من العمر 56 عاما منصب رئيسة حكومة ولاية سارلاند الألمانية، وحظيت بتأييد أنجيلا ميركل خلال انتخابات زعيم جديد للحزب. وهي معروفة بقدراتها على حشد التأييد وتوحيد صفوف الحزب، وإقامة تحالفات مع أحزاب أخرى. أنغريت كرامب كارنباور، أمينة الحزب وغير معروفة إعلاميا، تعتبر المرشحة المفضلة لميركل لأنها تؤيد سياستها تجاه الهجرة واللجوء.
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