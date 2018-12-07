فوز المحافظة أنغريت كرامب كارنباور برئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي خلفا لأنجيلا ميركل

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فازت المرشحة المحافظة بزعامة الحزب الديمقراطي المسيحي أنغريت كرامب كارنباور بعد إجراء الدور الثاني من انتخابات المؤتمر الوطني الجمعة في هامبورغ. وتحصلت أنغريت كرامب كارنباور على أكبر قدر من الدعم لخلافة أنجيلا ميركل على رأس الحزب.

وحصدت كرامب كارنباور 517 صوتا من أصل 1001، فيما حصل منافسها فريدريخ ميرتز على 482 صوتا في الجولة الثانية من التصويت.