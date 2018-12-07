لبناني ساعد حزب الله يقر بالذنب في تهمة الالتفاف على عقوبات أمريكية

قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجل أعمال من لبنان فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، لأنه داعم مالي مهم لجماعة حزب الله الشيعية أقر بالذنب يوم الخميس، بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه.

وقالت الوزارة في بيان إن قاسم تاج الدين (63 عاما) أقر بالذنب في تهمة التآمر مع خمسة أشخاص على الأقل، للقيام بمعاملات مالية بقيمة أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية في انتهاك للعقوبات.