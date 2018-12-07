فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي يترشح لجائزة غولدن غلوب

وسينافس فيلم "كفرناحوم" على جائزة أفضل فيلم أجنبي خلال مهرجان الأوسكار القادم عام 2019 عن فئة الفيلم الأجنبي التي تنظمها أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات الأمريكية.

أعلنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن ترشيح فيلمها "كفرناحوم​" الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان الدولي الصيف الماضي إلى جائزة "غولدن غلوب" العالمية.

وتفتتح جوائز غولدن غلوب التي يختار أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الفائزين بها موسم جوائز هوليوود والذي يختتم بجوائز أوسكار في الرابع والعشرين من شهر فبراي- شباط العام المقبل.

وكتبت لبكي عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "إلى فريق عمل فيلم كفرناحوم الجميل، هذا لأجلكم". ونشرت فيديو يوثق لحظة تلقيها الخبر بفرحة كبيرة.

ترشيح "كفر ناحوم" للجولدن جلوب المخرجة اللبنانية نادين لبكي لحظة ما عرفت إن فيلمها "كفر ناحوم" اترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي في الجولدن جلوب Nadine Labaki Golden Globes Capharnaum Film Publiée par El Fasla sur Jeudi 6 décembre 2018

وقالت لبكي في مقابلة مع تلفزيون الجديد من المغرب حيث تشارك في مهرجان مراكش السينمائي إنها تعيش في عيد. وأضافت "كلنا معيدين ولا نصدق لأننا تعبنا كثير على الفيلم, وفريق العمل كان عبارة عن عائلة وهذه العائلة هيي شقفة (جزء) من هذا النجاح" وعن احتمال فوزها بالأوسكار قالت لبكي "هذا حلم كبير وأتمنى أن أصل إليه".

قصة مستوحاة من الواقع المأساوي

"كفرناحوم" يروي قصة الطفولة المعذبة والاستعباد المعاصر ومفهوم الحدود ويتناول سيرة طفل سوري لاجئ في لبنان. وتدور أحداث فيلم الدراما الواقعية في أحياء بيروت الفقيرة وتحكي عن حياة زين وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما ويحاول دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى.

واختارت لبكي ممثلين ناشئين لبطولة فيلمها وحرصت على انتقاء من يعيشون حياة غير مستقرة مثل شخصيات فيلمها وبينهم ممثلة دخلت السجن أثناء التصوير.

ويبدأ الفيلم وينتهي بمشهد في قاعة محكمة حيث يقاضي زين والديه اللذين أنجبا عددا كبيرا من الأطفال لأنهما جاءا به إلى الحياة وذلك في حبكة فريدة ابتكرها صناع الفيلم الذين التزموا بنقل حقائق شهدتها مخرجته وعاشها الكثيرون من أفراد طاقم التمثيل.

لقراءة المزيد من أخبار السينما على يورونيوز: