التلوث قتل 1.24 مليون هندي في 2017 والعيش في نيودلهي "يقصّر العمر" بعشر سنوات

التلوث يقصّر العمر في الهند حيث ينحسر معدل العمر المتوقع في نيو دلهي مثلا إلى فترة قد تصل إلى عشر سنوات في ظاهرة تطال أكثر الطبقات الفقيرة.

أشارت دراسة نشرت في دورية (لانسيت بلانيتيري هيلث) إن تلوث الهواء في الهند بشكل عام تسبب في وفاة 1.24 مليون شخص في عام 2017 وهو ما يشكل 12.5 في المئة من مجموع الوفيات المسجلة في ذلك العام.

وقالت الدراسة التي أجراها أكاديميون وعلماء من معاهد مختلفة في الهند ودول أخرى إن أكثر من 51 في المئة من هذه الوفيات كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاما.