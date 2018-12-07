تيلرسون يقول إن ترامب شخص غير منضبط ولا يحب القراءة والأخير يرد بقوة

قال الوزير الساب للشؤون الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخص لطالما حاول أن يفعل الأشياء على طريقته الخاصة دون الانتباه لمدى قانونيتها.

"لقد كان من الصعب العمل مع شخص غير منضبط، لا يحب القراءة، لا يقرأ تقارير الاطلاع، ولا يحب الدخول في تفاصيل العديد من الأمور.

وفي حوار أجراه تيلرسون، المُقال في مارس-آذار الماضي بعد 13 شهراً قضاها بالمنصب، سُئل عن شخصية ترامب فقال:

"يتصرف بشكل غريزي يبدو في بعض الأحيان على أنه اندفاع... هو لا يتعمد الاندفاع. اعتقد أنه يتصرف بشكل غريزي".

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وقال تيلرسون إن ترامب عكف على طلب ما يريده وكيف يريد فعله دون الاكتراث بالقوانين.

وأضاف: "كنت أقول له ’سيدي الرئيس أفهم ما تريد فعله ولكن لا يمكنك فعل ذلك لأنه ينتهك القانون‘".

ولم يمض تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، في منصبه سوى 13 شهراً بعدما أقاله ترامب لاختلافهما على عدد من الملفات السياسية والإدارية.

"غبي كالصخرة"

وكعادته، لم يتقبل ترامب وصف تيلرسون بصدر رحب وعبر عن ذلك في رد فعل سريع على موقع تويتر.

وفي تغريدة أثنى فيها ترامب على عمل خليفة تيلرسون، مايك بومبيو، وصف ترامب تيلرسون "بالغبي" و"الكسول" الذي لم يتمتع بالقدرات العقلية الكافية ليكون وزير خارجية الولايات المتحدة.