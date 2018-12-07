فيديو: مدينة ليون الفرنسة تحتفل بعيد الأنوار

تحتفل مدينة ليون الفرنسية من السادس وإلى غاية التاسع من هذا الشهر بعيد الأنوار، وهو المهرجان السنوي الذي أصبح رمزا من رموز المدينة الثقافية حيث تستقطب ليون بهذه المناسبة آلاف السياح من جميع أنحاء العالم.

وخلال تظاهرة عيد الأنوار تشهد ليون إشعال الشموع والأضواء على المعالم والطرقات وفي كل أماكن المدينة في مشهد ساحر حيث تضاء الشوارع وتشهد عروضا مبهرة، مما يخلق نوعا من الضجة في مختلف الأحياء. كما تقام عروض الليزر الضوئية في مختلف معالم المدينة والمباني.

وحسب العارفين بشؤون مدينة ليون، فقد بدأت الاحتفالات بالأنوار في العام 1852، عندما أضاءت الشموع واجهات ليون للاحتفال بتدشين تمثال العذراء في كنيسة "فورفيير" على قمة التلة في المدينة.

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ومع التطور التكنولوجي أصبحت تقنيات الليزر الضوئية هي الأكثر استخداما في "عيد الأنوار"، وهو ما يجعل الاحتفالات استثنائية، نظرا لسيطرة التكنولوجيا الفائقة.

ويشارك في "عيد الأنوار" مصممون ومبدعون وخبراء في مجال استخدام التكنولوجيا لخلق مدينة مبتكرة وإضاءة مميزة مستخدمين وسائط رائعة ومتعددة.