ترامب يعلن سلسلة جديدة من التغييرات في صفوف كبار المسؤولين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه اختار الشخصيتين اللتين ستشغلان منصبي وزير العدل وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة في تغيير جديد في إدارته التي شهدت الكثير من الاضطرابات.

وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير العدل السابق وليام بار لشغل المنصب مرة أخرى كما سيرشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية. ويجب أن يقر مجلس الشيوخ الترشيحين.