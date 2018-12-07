في عيد الأنوار اليهودي: "ترامب أعظم صديق لليهود في البيت الأبيض"

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع مجموعة من الأمريكيين اليهود بعيد الأنوار المعروف بعيد حانوكا وبمرور الذكرى الأولى على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد ترامب للحاضرين على عمق العلاقات التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل وتعهد بمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية. وقد شارك في الاحتفال والد ضحية سقطت في حادث إطلاق نار في مدرسة في فلوريدا.

وقال ترامب إن شمعدانا كان يضيء في ذكرى وفاة الفتاة ميداو بولاك، التي كانت من بين 17 شخصا قتلوا في عملية إطلاق نار في مدرسة في باركلاند خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وكان أندرو بولاك، والد ميداو، من بين مجموعة من الطلبة الناجين وأولياء الأبناء الضحايا الذين حضروا المناسبة في البيت الأبيض، واعتبر أن ترامب هو أعظم صديق للشعب اليهودي من البيت الأبيض، لأنه اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولأنه تعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما أشاد الحاضرون الآخرون بترامب وهتفوا:"أربع سنوات أخرى" في إشارة لولاية جديدة وقد قابلها الرئيس الأمريكي الذي بقوله: "بل ست سنوات"

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