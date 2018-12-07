تسيبراس يعبر لبوتين عن انزعاجه من مشتريات الأسلحة الروسية من طرف تركيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الجمعة قوله إنه أعرب عن قلقه، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إزاء مشتريات الأسلحة التركية من روسيا.

من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في استعادة العلاقات الدافئة التقليدية بين بلاده والاتحاد الأوروبي واليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أعقاب الخلاف الذي اندلع العام الجاري، بعدما طردت أثينا دبلوماسيين روسيين على خلفية اتهامها لموسكو بالتدخل في العلاقات بينها وبين مقدونيا.

وأعلن بوتين "آمل أن نطوي هذه الصفحة".

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