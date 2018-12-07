دبلوماسيون: أمريكا تتخلى عن عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن انتهاكات كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تخلت عن مساع لعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خامس اجتماع سنوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هذا الشهر لعدم الحصول على دعم كاف لهذه الخطوة.

ويتطلب عقد اجتماع دعما من تسع دول على الأقل من إجمالي 15 دولة يتألف منها مجلس الأمن. ولم تنجح الصين حليفة بيونجيانج في محاولات منع عقد هذا الاجتماع على مدى السنوات الأربع الماضية. لكن دبلوماسيين قالوا إن ثماني دول فقط أيدت الدعوة لعقد هذا الاجتماع هذه المرة.