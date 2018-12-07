فيديو لعملية إيقاف وإذلال طلاب مدارس ثانوية غرب باريس يهزّ فرنسا

قامت الشرطة الفرنسية بإيقاف نحو 150 شخصاً بتهمة "المشاركة في تجمعات مسلحة" في إفلين، وهي مدينة صغيرة تبعُد عشرات الكيلومترات عن العاصمة باريس إلى جهة الغرب.

وبحسب الناطق باسم الشرطة في المدينة، فإن عملية الإيقاف تمّت بعد يومين متتاليين من الاحتجاجات التي قام بها طلاب المدارس الثانوية والتي شابتها أعمال عنف وإحراق سيارات وتكسير بحسب ما نقله مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشهد الوسط الطلابي في فرنسا حالة من الاحتجاجات، حيث انضمت بعض المجموعات إلى تحرك "السترات الصفراء".

وانتشر الفيديو على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يوم أمس، الخميس، ونرى فيه عشرات الطلاب راكعين أرضاً، وواضعين يديهم أعلى رؤوسهم، في صورة ذكرت البعض بصور أسرى الحرب، والحرب العالمية الثانية، كما رأى هذا المغرد.

ويُسمع صوت شخص في الفيديو وهو يقول "هذه شعبة (طلاب) هادئة!" بشيء من السخرية.

وقال مسؤول في مكتب الشرطة في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة أوقفت 148 شخصاً، ويبلغ الأكبر فيهم 12 سنة من العمر، فيما تمّ تصوير المشهد بالقرب من ثانوية "سانت-إكزوبيري".

وبحسب الشرطة، فإن الطلاب تمّ توقيفهم بعد إحراق سيارتين ومواجهات مع عناصر الشرطة.

من جهتها علّقت وزارة الداخلية على الفيديو في بيان أصدرته أمس جاء فيه "الطلاب الذين تمّ إيقافهم متهمين بالتحضير لأعمال عنف وتكسير عن سابق إصرار وتصميم".

وهنأ البيان قوات الأمن بعدم وقوع أي جريح خلال عملية الإيقاف.

وكانت الشرطة قد عثرت في اليوم السابق على عبوات غاز تمّ رميها في حاويات المهملات الكبيرة بالقرب من إحدى الثانويات، ولكنها لم تنفجر، بحسب ما نقله موقع "لوباريزيان".

حتى الآن، لم يتم الكشف بعد عن هوية الذي نشر الفيديو الذي أثار موجة من ردود الفعل على المستويين السياسي والاجتماعي.

وقالت سيسيل دوفلو (الحزب الاشتراكي) "إن ما حصل ما هؤلاء الطلاب غير مبرر وغير مقبول" فيما قالت كليمانتين أوتان، إحدى ممثلات الحزب اليساري الذي يقوده جان-لوك ميلاشون "ما حدث كان مخيفاً".

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كذلك تفاعلت عدة نقابات مع الصور واصفة إياها بالتي "لا تحتمل" ومطالبة أسر الطلاب "بردة فعل سريعة".

ورغم تراجع الدولة عن قرارها بزيادة الرسوم الضرائبية على الوقود وإلغاء القانون للعام 2019، دعا متظاهرو تحرك "السترات الصفراء" إلى النزول إلى الشارع والتظاهر مجدداً يوم غدٍ السبت.