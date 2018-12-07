شاهد: قطار جنائزي دُهن بألوان الطائرة الرئاسية يقل جثمان جورج بوش الأب

بدأ قطار جنائزي خاص يحمل جثمان الرئيس جورج بوش الأب رحلته في اتجاه الشمال الغربي إلى كوليدج ستيشن بولاية تكساس الواقعة على بعد 160 كيلومترا، حيث سيوارى الثرى في مكتبته الرئاسية خلال مراسم جنازة خاصة.

القطار الذي يحمل رقم "4141" غادر ضاحية هيوستن تحت أمطار خفيفة بعد ظهر الخميس بعد أن تم دهنه ليشبه طائرة اير فورس وان. وسيستغرق نقل نعش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة وأسرته وأصدقائه المقربين حوالي ساعتين ونصف عبر خمس بلدات صغيرة.

واطلق اسم الاتحاد المحيط الهادئ 4141 على القطار الذي تقوده قاطرة بقوة 4300 حصانا طليت بالألوان الأزرق والرمادي والأبيض التي تمثل ألوان إير فورس وان.

وشارك نحو 1200 شخص في جنازة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة في وقت سابق من الخميس في كنيسة سانت مارتن الأسقفية في هيوستن. وسدفن جورج بوش الأب إلى جانب زوجته باربرا وابنتهما روبين التي توفيت بعد إصابتها بسرطان الدم عندما كانت في الثالثة من عمرها في العام 1953.

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