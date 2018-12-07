من يتعافى من الإنفلونزا بشكل أسرع.. النساء أم الرجال؟

وحقن علماء فئرانا وخلايا بشرية بفيروس الإنفلونزا، واكتشفوا أن لدى الذكور من الفئران وخلايا الرجال المزيد من "أمفيرغولين"، وهو بروتين يسهم بشكل رئيسي في التئام الجروح.

وأظهرت التجربة أن ذكور الفئران تعافت بشكل أسرع من الإناث، فيما ظهر أيضا أن الفئران الذكور التي تفتقر لنسب عالية من "أمفيرغولين" تستغرق فترة تعافي من المرض قريبة من تلك التي تحتاجها الإناث.

وقد عرف الباحثون أن النساء، مقارنة بالرجال، يميلون إلى الإصابة بإنفلونزا أكثر حدة مع انتعاش وتعافٍ أبطأ، حتى عندما تكون مستويات الفيروس هي نفسها.

وكان العلماء يعتقدون أن هذا يرجع فقط إلى مستويات أكبر من التهاب الرئة لدى النساء أثناء الإصابة بالأنفلونزا.

هرمون التستوستيرون هو السبب؟

وتقول الباحثة سابرا كلاين، وهي أستاذة مشاركة في علم الأحياء الدقيقة الجزيئية وعلم المناعة، في كلية بلومبرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز: "إن قصة الاكتشاف هنا هي أن الإناث أيضا تعاني من إصلاح بطيء للأنسجة أثناء التعافي بسبب انخفاض إنتاج أمفيريغولين".

وتضيف كلاين أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى إنتاج علاج جديد للإنفلونزا عبر تعزيز إنتاج البروتين اللازم، وخاصة لدى النساء.

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وبالنسبة إلى كلاين وزملائها المشرفين على البحث، فليس واضحا بعد السبب وراء زيادة إنتاج أمفيريغولين لدى الذكور عند الإصابة بالإنفلونزا.

وكان العلماء قد اشتبهوا في أن السبب يعود إلى هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة، قبل أن يتوصلوا إلى أنه لا علاقة له في زيادة إنتاج البروتين.