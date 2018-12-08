امرأة تقاضي هلتون مطالبة بـ 100 مليون دولار لتصويرها عارية خلسة في حمام فندق

قالت امرأة من شيكاغو في ولاية إلينوي، إنه تم تصويرها عارية خلسة في فندق هيلتون في نيويورك سنة 2015، وإن الشخص الذي صورها حاول ابتزازها لاحقا، وفق صحيفة نيوزويك.

وقالت المراة التي تدعى جين دو إن الموظف في فندق هيلتون صورها دون علمها، ثم نشر صورها على الانترنت.

وقد رفعت جين دو قضية ضد هيلتون، مطالبة بمبلغ قدره 100 مليون دولار، قائلة إن الجاني استعمل كاميرا خفية في حمام الغرفة التابعة للفندق، ومبينة أن الموظف أرسل لقطات إلى أصدقائه، محاولا ابتزازها ومستعملا اللقطات، إلى حين تلقيها رسالة الكترونية بعد شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفيها رابط موقع إباحي جرى فيه تحميل شريط مصور باسمها، وقد أصيبت بالصدمة، واعتقدت أن حياتها دمرت.

بعد ذلك ازدادت الأمور سوءا بالنسبة للمرأة، التي تلقت مجموعة رسائل أخرى من المرسل ذاته، يطلبها فيها بإرسال صور إباحية شخصية لها، مدعيا أن الأشرطة المصورة ستزال بمجرد إرسال الصور.

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