الممثل الأمريكي إيدي ميرفي يصبح أبا للمرة العاشرة !

رزق الممثل الكوميدي الأمريكي صاحب الشهرة العالمية إيدي ميرفي على مولود جديد، إلى هنا الأمور طبيعية، ولكن حين تعلم أن الممثل البالغ من العمر 57 عاما استقبل، منذ أسبوع، طفله العاشر وأختار الوالدان للطفل اسم ماكس تشارلز.

العشرة أطفال ليسوا من الأم نفسها، فالمولود الجديد هو الثاني له من حبيبته النجمة بايج بوتشر. وقال إيدي ميرفي: "الطفل ولد في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووزنه 3.8 كيلوغرامات، وطوله 48 سنتيمترا، وحالته وأمه بخير وبصحة تامة".

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يذكر أن إيدي وبايج ارتبطا في العام 2012، واستقبلا طفلتهما الأولى في شهر أيار/مايو 2016.

تعرف على أبنائه العشرة

يشار إلى أن إيدي ميرفي لديه 5 أبناء من زوجته السابقة نيكول ميتشيل، التي انفصل عنها بعد زواج دام 22 عامًا، ولديه ولد من حبيبته بوليت ماكنيلي، وولد آخر من حبيبته السابقة تمارا هود، بالإضافة إلى ابنة من المغنية ميلاني براون، حيث يبلغ عمر ابنه الأكبر 29 عامًا.