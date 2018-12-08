فيديو: وقف العمل على سيارة تكسر حاجز الصوت وتصل لسرعة 1600 كم/سا بسبب نقص التمويل

أُعلن الجمعة عن توقف العمل على مشروع "بلودهود" البريطاني، الذي كان يهدف إلى تطوير أول سيارة تصل سرعتها إلى 1000 ميل/ ساعة (1600 كم/ ساعة)، وقال المسؤولون عن المبادرة إن توقف المشروع جاء نتيجة إلى الفشل في جذب تمويل جديد.

وكانت شركة "بلودهود"تسعى، بمساعدة من آندي غرين، وهو أول شخص يكسر حاجز الصوت، إلى تحطيم السرعة القصوى التي سبق أن سجلها غرين نفسه قبل 20 عاما مع سيارة Thrust، وبلغت 763 ميل/ الساعة أي (1228 كم/ ساعة).

وأكد أحد رؤساء المشروع وهو أندرو شيريدان أنهم لم يستسلموا بسهولة للأمر الواقع: "عملنا بلا كلل مع المدراء لإيجاد شخص أو منظمة مناسبة للمضي قدما في المشروع".