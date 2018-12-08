شاهد: اعتقال المئات من محتجي السترات الصفراء في بلجيكا

احتجزت الشرطة البلجيكية أكثر من 400 شخص يوم السبت بعد أن ألقى محتجو "السترات الصفراء"، الذين استلهموا تحركهم مما يجري في فرنسا، الحجارة والألعاب النارية وألحقوا أضرارا بمتاجر وسيارات أثناء محاولتهم الوصول إلى مبان حكومية في بروكسل.

وفي ثاني أعمال عنف من نوعها في العاصمة خلال ثمانية أيام استخدمت فرق مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لمنع حشد قدرته الشرطة بنحو ألف شخص من الوصول إلى مقر الاتحاد الأوروبي ومقر الحكومة البلجيكية الذي يقع على مقربة.

وأعيد الهدوء بعد نحو خمس ساعات.

ومثلما حدث في فرنسا على مدى شهر، اشتكى المحتجون في بلجيكا أيضا من ارتفاع نفقات المعيشة وطالبوا باستقالة حكومة ائتلاف يمين الوسط قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في مايو أيار.

وقالت الشرطة الفرنسية إن أكثر من 30 ألف شخص تظاهروا هناك وإن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في أعمال العنف التي تشهدها باريس.

وأغلق المحتجون في بلجيكا لفترة وجيزة أحد الطرق السريعة قرب حدود بلجيكا مع فرنسا.

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