الداخلية المصرية تعلن مقتل اثنين من منفذي هجوم دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت إن الشرطة المصرية قتلت مسلحين اثنين نفذا هجوما وقع الشهر الماضي على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا بجنوب مصر.

وقالت الوزارة في بيان إن الشرطة مدعومة بقوات من الجيش عثرت على المسلحين في محافظة أسيوط الواقعة جنوبي المنيا.

وأضافت أنها عثرت بحوزتهما على "3 بنادق آلية وطبنجة وكمية من الطلقات".

وعثرت قوات الأمن أيضا على إحدى المركبات التي استخدمت في الهجوم الذي وقع في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مسيحيين كانوا في طريق عودتهم من تعميد أحد الأطفال في دير بوسط مصر.

وقالت الوزارة إنه تم العثور أيضا على الهاتف المحمول لأحد ضحايا الهجوم ويدعى كمال يوسف شحاتة.

وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أي بعد يوم واحد من الهجوم الذي وقع قرب دير الانبا صموئيل في المنيا قتلت قوات الأمن 19 مسلحا يشتبه بتورطهم في هذا الهجوم.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي وقع على وجه الدقة في نفس المكان الذي وقع فيه هجوم في مايو أيار عام 2017 وأسفر عن قتل 28 مسيحيا. وأعلن التنظيم مسؤوليته أيضا عن ذلك الهجوم.

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