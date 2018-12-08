وزير الداخلية الفرنسي: "مظاهرات السترات الصفراء باتت الآن تحت السيطرة"

أعلن وزير الداخلية الفرنسية ​كريستوف كاستانير أن​ مظاهرات السترات الصفراء باتت الآن تحت السيطرة"، كما أعلن عن إصابة 118 من المتظاهرين و17 من قوات الأمن خلال ​الاحتجاجات العارمة التي شهدتها عاصمة الأنوار هذا السبت.