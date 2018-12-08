أعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير أن مظاهرات السترات الصفراء باتت الآن تحت السيطرة"، كما أعلن عن إصابة 118 من المتظاهرين و17 من قوات الأمن خلال الاحتجاجات العارمة التي شهدتها عاصمة الأنوار هذا السبت.
وزير الداخلية الفرنسي: "مظاهرات السترات الصفراء باتت الآن تحت السيطرة"
تقرأ الآن:
وزير الداخلية الفرنسي: "مظاهرات السترات الصفراء باتت الآن تحت السيطرة"
وأكد وزير الداخلية في مؤتمر صحافي أن " أعمال العنف التي وقعت في باريس وباقي المدن الفرنسية غير مقبولة ولكن يمكن احتواءها".
واعتقلت السلطات الفرنسية حوالي 1350 متظاهرا في جميع أرجاء البلاد منهم 974 قيد الاحتجاز الاحتياطي".
إقرأ المزيد على يورونيوز:
شاهد: سبت ساخن في باريس.. اشتباكات بين قوات الأمن و "السترات الصفراء"