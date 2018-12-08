محتجو السترات الصفراء يتحدثون ليورونيوز عن "مخترقي المظاهرات"

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بينما تحضّر العديد من المدن الفرنسية نفسها لنهاية أسبوع حافلة بمظاهرات السترات الصفراء، يتصدر الحديث عن أعمال عنف محتملة مخاوف السلطات الفرنسية من جهة وبعض المتظاهرين من جهة أخرى. وشابت مظاهرات الأسبوع الماضي أعال شغب وعنف طالت بعض المعالم التاريخية، بالإضافة لحرق سيارات وتحطيم عدد من المتاجر الشهيرة في سارع الشانزيليزيه بالعاصمة باريس.

باتريك ليبورن (يسار) ومراسلة يورونيوز تحدثت يورونيوز إلى عدد من متظاهري السترات الصفراء بمدينة رين بينما كانوا يستعدون لفعاليات السبت، فعبر البعض منهم عن تخوفه مما وصفوه بالمندسين داخل المظاهرات. وقال باتريك ليبورن، وهو متحدث باسم السترات الصفراء في رين: "نرى مجموعات منظمة. أناركيون فوضويون وجماعات منتمية لليمين المتطرف بجيوشهم السرية. يتحركون بسرعة في جماعات مكونة من 3 او 4 أفراد ويخترقون المظاهرات لإشعال العنف ثم ينصرفون".