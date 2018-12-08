دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران محمد عبد السلام اليوم السبت إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة "كل الأحزاب السياسية".
الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية في اليمن
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الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية في اليمن
وأدلى عبد السلام بالتصريحات لرويترز على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
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