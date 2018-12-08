عاجل

عاجل

اليمن

الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية في اليمن

 محادثة
تقرأ الآن:

الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية في اليمن

الحوثيون يدعون إلى حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية في اليمن
حجم النص Aa Aa

دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران محمد عبد السلام اليوم السبت إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة "كل الأحزاب السياسية".

وأدلى عبد السلام بالتصريحات لرويترز على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

حكومة اليمن تقترح إعادة فتح مطار صنعاء.. والحوثيون يرفضون تفتيش الطائرات

محادثات السلام اليمنية في السويد: طرفا النزاع اتفقا على تبادل الأسرى

المصادر الإضافية • رويترز