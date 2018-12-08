شاهد: صياح "أوقفوا البريكست" يملأ جنبات البرلمان البريطاني

عكف البريطاني ستيف براي على التواجد امام مقر البرلمان البريطاني بشكل دوري منذ عام وحتى الآن لإيصال رسالته المطالبة بمنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

براي، المعروف إعلامياً باسم "السيد أوقفوا البريكست"، يقف امام مبنى البرلمان ويصيح بجملته الشهيرة "أوقفوا البريكست" كما انه ينتظر النواب أثناء دخولهم وخروجهم من جلسات البرلمان ليسألهم عن جدوى البريكست للمواطن البريطاني.

ويقول: "لم أحصل على أي إجابات جيدة".

واشتهر براي باقتحامه للمقابلات التلفزيونية الني نُعقد امام البرلمان مرتدياً قبعة زرقاء تحمل ألوان علم الاتحاد الأوروبي وهي الوسيلة الأمثل لنشر رسالته على حد قوله.