إعلان حالة الطوارئ في نورث كارولاينا تأهبا لعاصفة دييغو

أعلن حاكم ولاية نورث كارولاينا حالة الطوارئ، مع ترقب عاصفة شتوية كبيرة أغرقت بالفعل ولايات جنوبية، ومن المنتظر أن تتسبب في هطول ثلوج وبرد على جنوب شرق الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.

وقد يصل ارتفاع الثلوج الناتجة عن العاصفة الشتوية دييغو إلى قدم في المناطق الجبلية بولايتي نورث وساوث كارولاينا، إضافة إلى برد وأمطار ثلجية قد تتسبب في إلغاء أو تأجيل رحلات طيران وازدحام مروري على الطرق التي تغطيها الثلوج.

وقال الحاكم روي كوبر في بيان إعلان حالة الطوارئ: "تتأهب نورث كارولاينا لعاصفة شتوية كبيرة، ونتخذ كافة الخطوات الضرورية لتوفير الموارد المطلوبة للتعامل معها".

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وأصدرت شركة (أمريكان إيرلاينز) تحذيرا شديدا من الطقس السيء، وألغت رسوم تغيير الرحلات للمسافرين عبر مطار تشارلوت دوجلاس الدولي الذي قد يشهد تأجيل أو إلغاء رحلات.

وحث مسؤولون في مكتب إدارة الطوارئ في ولاية نورث كارولاينا السكان على تخزين طعام يكفي لثلاثة أيام، وكذلك المياه والاحتفاظ ببطاريات لأجهزة الراديو والكشافات، تحسبا لانقطاع الكهرباء، كما ناشد المسؤولون الأهالي بتجنب السفر لغير الضرورة.

واجتاحت العاصفة دييغو السهول الجنوبية وغمرتها بالثلوج والجليد والأمطار الثلجية، مما دفع ماري فالين حاكمة أوكلاهوما لإعلان حالة الطوارئ، في جميع مقاطعات الولاية السبعة وسبعين يوم الخميس.

وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس تحذيرا من عاصفة شتوية للمناطق الجبلية في ولايتي نورث وساوث كارولاينا، اعتبارا من السابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين، وقالت الهيئة إن المناطق الساحلية قد تشهد سيولا شديدة ورياحا عاتية.