مقتل 6 أشخاص في تدافع بملهى ليلي في إيطاليا

قال مسؤولون إيطاليون إن ستة أشخاص، خمسة منهم مراهقون، لقوا مصرعهم في الساعات الأولى من يوم السبت في تدافع بملهى ليلي مزدحم.

وقالت إدارة الإطفاء إن التدافع حدث في ملهى لانترنا أدزورا في بلدة كورينالدو القريبة من مدينة أنكونا المطلة على ساحل البحر الأدرياتي أثناء حفل للمغني سفيرا إباستا.

والقتلى هم ثلاث فتيات ومراهقان وأم كانت ترافق ابنها في الحفل. وقال مسؤول بالشرطة لقناة سكاي إيطاليا التلفزيونية إن أعمار المراهقين القتلى بين 14 و16 عاما وإن عمر الأم 39 عاما.

وذكر مسؤولون إن أكثر من 100 شخص أصيبوا منهم 13 إصاباتهم خطيرة.

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وقالت إدارة الإطفاء المحلية إن شخصا ما ربما رش مادة مثل رذاذ الفلفل على الموجودين مما أحدث ذعرا أدى للتدافع صوب منافذ الخروج في حالات الطوارئ.

ونقلت صحيفة (لا ريبوبليكا) عن أحد الناجين قوله إن مخرجا واحدا للطوارئ على الأقل من ستة مخارج كان مغلقا. وقال شاهد عيان آخر إن جدارا داخل الملهى انهار أثناء حالة الفوضى.

وقال ماتيو سالفيني وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في بيان "لا يمكن أن يموت الناس هكذا... سنعرف المسؤولين عن إزهاق أرواح هؤلاء الستة، أولئك الذين حولوا بشرورهم أو غبائهم أو طمعهم ليلة مبهجة إلى مأساة".