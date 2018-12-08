عبرت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية حدود فرنسا وامتدت إلى هولندا ولكن بمشاركة قليلة. وتجمع السبت العشرات من المحتجين في شوارع العاصمة أمستردام وهم يغنون ويضحكون. احتجاجات السترات الصفراء في هولندا ناقضت بشكل صارخ ما يحدث في باريس منذ أربعة أسابيع حيث تستخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلآف المتظاهرين لمنع إحراق السيارات وتخريب المحلات والمباني العمومية.
شاهد: احتجاجات "السترات الصفراء الفرنسية" تمتد إلى هولندا
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شاهد: احتجاجات "السترات الصفراء الفرنسية" تمتد إلى هولندا
وعلى نفس المستوى خرجت مجموعات من المحتجين وهم يرتدون السترات الصفراء إلى شوارع بلجيكا للتظاهر تضامناً مع الفرنسيين.
ولم تقترح ولا هولندا ولا بلجيكا زيادة في الضرائب على الوقود، السبب الرئيسي لإنطلاق مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا منذ أربعة أسابيع.
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