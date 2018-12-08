شاهد: احتجاجات "السترات الصفراء الفرنسية" تمتد إلى هولندا

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

عبرت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية حدود فرنسا وامتدت إلى هولندا ولكن بمشاركة قليلة. وتجمع السبت العشرات من المحتجين في شوارع العاصمة أمستردام وهم يغنون ويضحكون. احتجاجات السترات الصفراء في هولندا ناقضت بشكل صارخ ما يحدث في باريس منذ أربعة أسابيع حيث تستخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلآف المتظاهرين لمنع إحراق السيارات وتخريب المحلات والمباني العمومية.