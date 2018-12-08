احتجاجات السترات الصفراء تطال كل مدن فرنسا

طرقات مقطوعة واحتجاجات في كل مكان، هكذا عاشت فرنسا نهاية الأسبوع بسبب المظاهرات التي تشهدها البلاد بقيادة حركة السترات الصفراء للأشبوع الرابع على التوالي.

وفي تغريدة على تويتر، قالت قوات الدرك الوطني في منتصف النهار أن أكثر من 5000 شخص تم تفتيشهم في أغلب نقاط الاحتجاجات واعتقلوا أكثر من 700 شخص في جميع المدن الفرنسية.

وعلى مستوى الطريق السريع أ 6 في فيلفرانش سور سون، قطع الطريق في كلا الاتجاهين منذ 04:30 صباحا وفقا لمتحدث باسم باريس رين-(APRR). وتم إغلاق محور السير في منطقة ماكون، بالقرب من التقاطع مع أ 40.

وفي أوفيرني بمنطقة رون ألب، أغلق الطريق السريع أ 89 بين كليرمون-فيرون و ليون. وفي ليون، شارك 7000 شخص حسب المحافظة وعلى الأقل 10 آلاف شخص وفقًا للمنظمين في المسيرة ، بما في ذلك العشرات من "السترات الصفراء". وفي مرسيليا، انضم الآلاف من المتظاهرين لحماية المناخ إلى الاحتجاجات بالقرب من الميناء القديم.

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