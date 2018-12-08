ترامب: تيلرسون "شديد الغباء.. بالغ الكسل"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بأنه "شديد الغباء.. بالغ الكسل"، وذلك بعد يوم واحد من قول الدبلوماسي السابق إنه حذر الرئيس من فعل أشياء ربما تنتهك القانون.

وكتب ترامب على تويتر يوم الجمعة "يؤدي مايك بومبيو عمله على خير وجه. أنا فخور به جدا. أما سلفه ريكس تيلرسون، فلم يكن يحظى بالقدرة الذهنية المطلوبة. كان شديد الغباء ولم يمكنني التخلص منه بالسرعة الكافية، وكان بالغ الكسل. الآن الظروف مختلفة تماما، روح رائعة في الوزارة!".

كان ترامب قد أعلن إقالة تيلرسون في مارس آذار في تغريدة على تويتر بعد سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران. وإلى جانب هذه الخلافات، كانت علاقتهما متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه "أحمق".

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ووصف تيلرسون في مقابلة أجراها مقدم البرامج السياسية بوب شيفر ببرنامج على شبكة (سي.بي.إس نيوز) يوم الخميس الرئيس الأمريكي بأنه "غير منضبط بشدة، لا يهوى القراءة ولا يطلع على تقارير الإحاطة... ولا يحب الخوض في تفاصيل أمور كثيرة".

وسئل تيلرسون عن سبب توتر علاقته بترامب فقال إن ذلك ربما يرجع إلى أنه كان يخبره بأن هناك أشياء معينة لا يمكنه فعلها لأنها غير قانونية أو من شأنها انتهاك معاهدات أمريكية.

وقال "كان لزاما عليَّ أن أقول له: ‘حسنا سيدي الرئيس، أدرك أنك تود أن تفعل هذا لكن ليس بوسعك أن تفعله على هذا النحو، فهذا ينتهك القانون وينتهك المعاهدة‘... وكما تعلمون، كان يتملكه إحباط شديد". وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية في الفترة من الأول من فبراير شباط 2017 حتى 31 مارس آذار 2018.