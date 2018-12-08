ترامب يعلق على اضطرابات فرنسا ويقترح إنهاء اتفاقية المناخ

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليق على الاشتباكات بين الشرطة ومحتجي "السترات الصفراء" في باريس السبت إنه ربما حان الوقت للتخلص من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي.