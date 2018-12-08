قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليق على الاشتباكات بين الشرطة ومحتجي "السترات الصفراء" في باريس السبت إنه ربما حان الوقت للتخلص من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي.
ترامب يعلق على اضطرابات فرنسا ويقترح إنهاء اتفاقية المناخ
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ترامب يعلق على اضطرابات فرنسا ويقترح إنهاء اتفاقية المناخ
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وقال ترامب في رسالة على تويتر "يوم حزين وليلة حزينة للغاية في باريس.. ربما حان الوقت لإنهاء اتفاقية باريس السخيفة والمكلفة للغاية وإعادة الأموال إلى الناس على شكل خفض الضرائب".
وأضاف دونالد ترامب أن "الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، ربما يذهب قسم كبير منها إلى البلدان النامية "بهدف حماية البيئة".
وسبق للرئيس الأمريكي وأن سخر الثلاثاء الماضي من التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ"السترات الصفراء" معتبرا أن اتفاق باريس آيل إلى الفشل.
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