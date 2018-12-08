ترامب يعين الجنرال ميلي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة وكيلي يترك منصبه نهاية العام

وقال ترامب على تويتر إن ميلي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس أركان الجيش، سيتولى هذا المنصب خلفا للجنرال جوزيف دنفورد في موعد سيتم تحديده لاحقا.

الادعاء لم يتوصل إلى دليل على التواطؤ مع روسيا

كما قال ترامب إن ممثلي الادعاء لم يتوصلوا إلى دليل على التواطؤ مع روسيا رغم إجراء تحقيق طويل ومكلف لبحث اتهامات بتدخل موسكو في حملته الانتخابية في العام 2016.

وبعدم يوم من حديث مدعين أمريكيين بالتفصيل عن محاولة روسية لم تكن معروفة في السابق لمساعدة حملة ترامب في انتخابات الرئاسة، كتب الرئيس الأمريكي تغريدة على تويتر قال فيها "بعد عامين وملايين الصفحات والوثائق (وتكلفة تجاوزت 30 مليون دولار)، لا تواطؤ".

كيلي سيترك منصب كبير موظفي البيت الأبيض نهاية العام

وأضاف ترامب قائلا إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية هذا العام.

ووصف ترامب الجنرال السابق بمشاة البحرية الأمريكية بأنه كان مساعدا مخلصا خلال توليه منصبه.