محكمة استئناف أمريكية ترفض تطبيق أمر ترامب بشأن اللجوء

ألحقت محكمة استئناف أمريكية هزيمة بالرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، عندما رفضت السماح بتطبيق أمره الذي يمنع لجوء المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير نظامية.

واستشهد ترامب بنظام الهجرة المرتبك لإعلانه في الآونة الأخيرة، بأن المسؤولين سيتعاملون فقط مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقاط دخول رسمية. ورفعت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعاوى قضائية، إذ قالت إن أمر ترامب الصادر في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ينتهك قانون الهجرة.