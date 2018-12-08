شاهد: موقف طريف يتعرض له تسيبراس جعله يطلب ربطة عنق من بوتين

تعرض رئيس الوزراء اليوناني مجددا لموقف طريف بشأن ربطة العنق التي لا يحبذ ارتدائها، وكان هذا الموقف في موسكو لدى نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئءيس الروسي فلاديمير بوتين.

بعد الحديث عن العلاقات بين البلدين والمشاريع المستقبلية وتوقيع بعض العقود، سأل أحد الصحفيين تسيبراس عن عدم وضعه ربطة عنق. السؤال أضحك تسيبراس الذي أجاب قائلا: "لا أمرف إن كنت على علم ولكنني كسبت الرهان، كنت قد قطعت عهدا على نفسي وعدم وضع ربطة عنق لأنها ترمز بالنسبة لي لحبل الأظمة الذي يكان يخنق الشعب اليوناني. ولكن اليوم نجحنا في تحسين الامور وتجاوز الازمة ولهذا إن اراد الرئيس بوتين إهدائي ربطة عنق فسأضعها"

بوتين رد مباشرة على تسيبراس بقوله "حسنا انا موافق فيكن الأمر كذلك".

وبالفعل كان تسيبراس قد تعهد خلال حملته الإنتخابية بعدم ارتداء ربطات عنق خلال لقاءاته الرسمية ما دام لم يخفف من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي. وقبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي، أعلن تسيبراس أنه سيضع ربطة عنق بعد االانتهاء من تسوية صفقة مع الجهات الدائنة لبلاده بخصوص حزمة الإنقاذ المالي.

وخرجت اليونان في أغسطس/ آب المنصرم من المعاناة الاقتصادية التي بعد دامت ثماني سنوات وخرجل رسميا من برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثالث والأخير.

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