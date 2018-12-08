شاهد: اقتحام وتحطيم مقهى ستاربكس بباريس خلال احتجاجات السترات الصفراء

اقتحم محتجو السترات الصفراء السبت محل ستاربكس الكائن بالقرب من محطة قطار باريس سان لازار وحطموا الواجهات والنوافذ. وقام شخص من المتظاهرين بكتابة شعارات مناهضة للرأسمالية على الجدار. وأقدم آخرون على إخراج الطاولات والكراسي من المحل وألقوا بها في الشارع وأحرقوها.