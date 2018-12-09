ناخبو أرمينيا يصوتون في انتخابات برلمانية مبكرة

بدأ الناخبون في أرمينيا التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، وأدلى الرئيس أرمان ساركيسيان بصوته، مع سعي القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى الحصول على تفويض أقوى، بعد أن انتخبه نواب لشغل المنصب في مايو أيار عقب ثورة سلمية هذا العام.

وتولى باشينيان السلطة بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة ضد الفساد والمحسوبية في الجمهورية السوفيتية السابقة. وكان باشينيان رئيسا سابقا لتحرير صحيفة، كما سجن في 2008 بتهمة تأجيج الاضطرابات. ويمثل توليه السلطة تغيرا جذريا عن الحكام الذين تولوا السلطة في أرمينيا منذ أواخر التسعينيات. وتنحى باشينيان عن المنصب في أكتوبر تشرين الأول ليتسنى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحا ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الثامنة مساء.

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وأقيل مسؤولون بارزون سابقون، واعتقل البعض في أعقاب تغيير القائمين على السلطة، وأمرت محكمة نقض يوم الجمعة باعتقال الرئيس السابق روبرت كوتشاريان مجددا، لاتهامه بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري.

وكان كوتشاريان قد اعتقل للمرة الأولى في يوليو تموز ثم أفرج عنه في الشهر التالي وأحيلت القضية لمحكمة النقض. وكان كوتشاريان ثاني رئيس للبلاد وتولى السلطة في الفترة من 1998 حتى 2008 وهو عام شهد اندلاع احتجاجات حاشدة بسبب نزاع على نتائج انتخابات.

لكن الحزب الجمهوري الذي كان حاكما لا يزال يهيمن على البرلمان الحالي الذي انتخب نوابه في 2017.

وقال باشينيان إنه يتوقع أن يسفر تصويت اليوم الأحد عن تشكيل برلمان يعكس بشكل أفضل المشهد السياسي الجديد للبلاد.

وتخوض الانتخابات تسعة أحزاب وتحالفان سياسيان. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تحالفا يضم حزب باشينيان سيفوز بأغلبية برلمانية بسهولة.