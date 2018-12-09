مقتل 7 مسؤولين في تحطم طائرة شرق السودان

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سبعة مسؤولين محليين على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بولاية القضارف بشرق البلاد يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن والي القضارف وثلاثة من مسؤولي الأمن قضوا في الحادث فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص. وكان المسؤولون في جولة أمنية بالإقليم.

ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادث.

وذكر التلفزيون السوداني في وقت سابق يوم الأحد أن طائرة تحطمت دون الإشارة إلى أنها كانت طائرة هليكوبتر.

وتشتهر ولاية القضارف بأراضيها ومشروعاتها الزراعية.

وكان إلى جانب والي القضارف، نائب مدير الشرطة ومسؤول الاستخبارات العسكرية السودانية، إضافة إلى مدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية.

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وحسب شهود عيان تحطم الطائرة جاء عقب وقوع انفجار لدى هبوطها.

وأشارت التقارير المحلية أن الطائرة كانت في رحلة من مدينة القضارف إلى مدينة القلابات الواقعة في الولاية ذاتها على الحدود بين السودان وإثيوبيا.