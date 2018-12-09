أستراليا تحث تايلاند على إطلاق سراح لاعب كرة قدم بحريني لاجئ

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حثت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس بين السلطات التايلاندية يوم الأحد على إطلاق سراح لاعب كرة بحريني يحمل وضع لاجئ في استراليا ومعتقل في بانكوك منذ نوفمبر تشرين الثاني.

واعتقل حكيم العريبي، اللاعب السابق في منتخب البحرين لكرة القدم والذي دأب على انتقاد حكومة بلاده، في تايلاند في 27 نوفمبر تشرين الثاني بناء على إخطار من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) صدر بطلب البحرين. وأدين العريبي بمهاجمة مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة. للمزيد على يورونيوز: عباس يهدد بحل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على أغلبية مقاعده منذ 2006 شاهد: اقتحام وتحطيم مقهى ستاربكس بباريس خلال احتجاجات السترات الصفراء وقالت بين في بيان نشر على موقع الوزارة "تعرب استراليا عن قلقها حيال استمرار اعتقال السيد حكيم علي العريبي وتطالب بإعادته فورا إلى استراليا...إن إعادة السيد العريبي إلى البحرين التي فر منها يتعارض مع حقوقه طبقا لقانون حقوق الإنسان الدولي".