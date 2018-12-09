شاهد: مناصرو نادي بوكا يستعدون للنهائي المصيري ويغمرون شوارع مدريد بالهتفات والألوان

تنقل مشجعو نادي بوكا جونيور بقوة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمناصرة ناديهم وهزت هتافاتهم محيط ملعب سنتياغو برنابيو الذي يحتضن الأحد الداربي الأرجنتيني الأكثر حماسة في أمريكا اللاتنية. حشود المناصرين تجمعوا بالقرب من الفندق الذي ينزل فيه النادي ورددوا أهازيج التشجيع للاعبيهم.

وكان من المقرر أن تقام المرحلة الثانية من المباراة النهائية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني في الأرجنتين ولكن أعمال الشغب سببت في تأجيلها حيث تعرض العديد من لاعبي بوكا لإصابات عندما ألقيت الحجارة على حافلة فريقهم عندما وصلت إلى استاد ريفر مونومنتال. وقرر الاتحاد القاري كونميبول إلى نقل المباراة بين قطبي كرة القدم الأرجنتينية إلى مدريد التي تبعد على العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس بنحو عشرة آلاف كلم.

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وقالت الشرطة الإسبانية إنها تعمل مع نظيرتها الأرجنتينية لتحديد واعتراض أي مثيري شغب معروفين قبل المباراة النهائية لأندية أمريكا الجنوبية الأحد، فيما أكد أنصار بوكا جونيورز انهم لا يتوقعون أي عنف هذه المرة.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب بومبونيرا في بوكافي الـ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتعادل بهدفين لهدفين.