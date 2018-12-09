الصين تطالب أمريكا بسحب أمر اعتقال المديرة المالية لهواوي

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استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي اليوم الأحد لتسليمه "احتجاجا قويا" بشأن اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية العالمية لشركة هواوي في كندا وقالت إن على الولايات المتحدة سحب أمر اعتقالها.

وقالت الوزارة إن لي واي تشنغ نائب وزير الخارجية الصيني أبلغ السفير الأمريكي أن أي إجراءات أخرى ستعتمد على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات.