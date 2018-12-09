استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي اليوم الأحد لتسليمه "احتجاجا قويا" بشأن اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية العالمية لشركة هواوي في كندا وقالت إن على الولايات المتحدة سحب أمر اعتقالها.
الصين تطالب أمريكا بسحب أمر اعتقال المديرة المالية لهواوي
تقرأ الآن:
الصين تطالب أمريكا بسحب أمر اعتقال المديرة المالية لهواوي
وقالت الوزارة إن لي واي تشنغ نائب وزير الخارجية الصيني أبلغ السفير الأمريكي أن أي إجراءات أخرى ستعتمد على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات.
واعتقلت السلطات في كندا منغ في الأول من ديسمبر كانون الأول وتطلب الولايات المتحدة تسليمها لاتهامها بالتستر على علاقات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.
ومنغ هي ابنة مؤسس شركة هواوي.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
الصين تحذر كندا من عواقب عدم الإفراج عن المديرة المالية لهواوي