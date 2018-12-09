شاهد: الشرطة الفرنسية تستخدم الخيول والكلاب للسيطرة على متظاهري السترات الصفراء

استخدمت الشرطة الفرنسية السبت الكلاب والخيول في محاولة لتفريق محتجي حركة السترات الصفراء في العاصمة باريس. ويعتبر هذا الغجراء الاول من نوعها الذي يطبق في فرنسا. هذا واتخذت وزراة الداخلية الفرنسية إجراءات مشددة للسيطرة على الوضع مخافة من وصول المتظاهرين إلى قصر الإليزيه.