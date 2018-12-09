استخدمت الشرطة الفرنسية السبت الكلاب والخيول في محاولة لتفريق محتجي حركة السترات الصفراء في العاصمة باريس. ويعتبر هذا الغجراء الاول من نوعها الذي يطبق في فرنسا. هذا واتخذت وزراة الداخلية الفرنسية إجراءات مشددة للسيطرة على الوضع مخافة من وصول المتظاهرين إلى قصر الإليزيه.
شاهد: الشرطة الفرنسية تستخدم الخيول والكلاب للسيطرة على متظاهري السترات الصفراء
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شاهد: الشرطة الفرنسية تستخدم الخيول والكلاب للسيطرة على متظاهري السترات الصفراء
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير في مؤتمر صحفي السبت غن هذه الإجراءات الصارمة مكنت من توقيف 1385 شخصا خلال الاحتجاجات. كما اعلن عن إصابة 118 شخصا بين المحتجين و37 آخرين في صفوف قوات الأمن.
وتشهد فرنسا الأسبوع الرابع من احتجاجات حركة السترات الصفراء التي تطالب بتخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وإقامة الجمهورية السادسة.
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