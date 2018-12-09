الهندوس في نيودلهي يطالبون ببناء معبد على أطلال مسجد

احتشد آلاف الرهبان والنشطاء الهندوس في العاصمة الهندية نيودلهي يوم الأحد لحث حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على بناء معبد على أطلال مسجد تاريخي كان يعود للقرن السادس عشر.

وتأتي الدعوات لبناء معبد جديد في مدينة أيوديا بشمال البلاد قبل انتخابات ينبغي إجراؤها بحلول مايو أيار من العام 2019 ويسعى مودي للفوز بفترة ثانية من خلالها.

ويتوقع معظم المحللين أن يحقق حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي نتائج أقل بكثير مما حققه في العام 2014. وكثيرا ما يوجه منتقدو الحزب اتهامات له باستغلال القضايا الطائفية لحشد التأييد الشعبي.

ويعيد حزب بهاراتيا جاناتا والجماعات الهندوسية التابعة له قضية أيوديا للسطح في كل مرة مع اقتراب الانتخابات منذ 30 عاما لإثارة التوتر بين الهندوس والأقلية المسلمة التي تمثل ما يصل إلى 14 بالمئة من تعداد سكان الهند البالغ 1.3 مليار نسمة.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

لعبة الانتخابات تؤجج نزاعا دمويا بين المسلمين والهندوس على موقع أثري لمسجد

يهود بيتسبرغ يطلبون من ترامب التنديد بالتطرف القومي للبيض

ترامب ولغة الخطاب.. صراحة أم تحريض؟ أبرز شطحات الرئيس اللغوية

وهدمت مجموعة من الغوغاء الهندوس المسجد في العام 1992 مما أسفر عن موجة من أعمال الشغب أودت بحياة نحو 2000 شخص في أحد أسوأ فصول العنف الديني في الهند منذ تقسيمها في العام 1947.

ويؤمن معظم الهندوس بأن لورد رام الذي يمثل تجسيدا للإله الهندوسي فيشنو ولد في أيوديا وتصر جماعات هندوسية على أن هذه البقعة كانت موقعا لمعبد قبل أن يبني حاكم مسلم مسجدا فيها في العام 1528.

وناشدت جماعات هندوسية وإسلامية المحكمة العليا المساعدة في حل القضية لكن المحكمة طلبت مزيدا من الوقت لإصدار حكمها.

وقتل ضابط شرطة كبير ورجل آخر هذا الشهر في احتجاجات عنيفة بولاية اوتار براديش التي تقع فيها أيوديا بعد تقارير عن ذبح بقرة مما أغضب الهندوس الذين يقدسون الأبقار.