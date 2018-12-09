فيلم (جوي) يفوز بالنجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

فاز فيلم (جوي) للمخرجة النمساوية من أصل إيراني سودابة مرتضى، بجائزة النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته السابعة عشرة التي أسدل الستار عليها مساء السبت.

يتناول الفيلم قضية تهريب الفتيات من أفريقيا إلى أوروبا بهدف استغلالهن جنسيا والأوضاع المأساوية التي يعشنها. وتسلمت مخرجة الفيلم الجائزة من الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، إحدى ضيوف مهرجان مراكش هذا العام.